De vonken sprongen over op een feestje

Gerard en Corry krijgen samen drie kinderen, drie kleinkinderen en een achterkleinkind. Het vierde kleinkind is op komst. Vijftig jaar nadat het echtpaar elkaar het jawoord heeft gegeven, besluiten ze opnieuw de trouwbelofte af te leggen. Dit keer in het bijzijn van de kinderen. ,,Dat was hun grote wens", aldus dochter Francine.

Gerard (86) heeft zo'n dertig jaar als woninginrichter bij zijn vader in de zaak gewerkt. In de jaren '70, tijdens de crisis, is hij in loondienst gegaan als behanger bij een schildersbedrijf. Hij is ruim 35 jaar lid geweest van supportersvereniging BVV en later van FC Den Bosch. Corry (81) heeft tot het huwelijk bij de Hema gewerkt.

Samen gaan ze nog iedere woensdag zwemmen en als het weer meezit, gaan ze op zaterdag naar de markt. Carnaval zit er helaas niet meer in. ,,Maar", zegt dochter Francine, ,,het huis kleurt nog wel ieder jaar rood/wit/geel. Ze volgen alles op de tv, zodat ze er toch nog een beetje bij zijn.