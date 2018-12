De vrouw achter ‘the greatest of all time’ vermaakt Bossche boksliefhebbers

“Hi guys!” roept een stevige dame het verzamelde gezelschap in de gezellige koffiehoek van Respect Gym in ‘s-Hertogenbosch luidkeels toe. “This is a nice gym!” Het is hierbinnen inderdaad een stuk gemoedelijker dan op het industrieterrein buiten, dat er op een koude decemberavond guur bij ligt. Het gezelschap heeft zich hier echter niet voor de sfeer verzameld, maar voor haar: Khalilah Ali, ex-vrouw van niemand minder dan zwaargewicht bokskampioen Muhammad Ali, de ‘greatest of all time’.