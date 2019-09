De Vuelta vraagt nu al iedere dag aandacht

Bossche­naar (20) tijdens rechtszaak over overval op snackbar de Tourist en Coo­p-filiaal: ‘Het was een beetje wijzen met mijn mes’

16 september DEN BOSCH - ,,Het was een beetje wijzen met mijn mes’’, zei de Bossche Floris B. (20) die maandag terecht stond voor twee gewapende overvallen die hij in maart pleegde in Den Bosch. Nadat hij was weggejaagd bij snackbar De Tourist lukte het twee dagen later bij een Coop-filiaal. Hij ging er vandoor met zo’n 2500 euro.