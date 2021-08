De ‘weeshuisjes’ bij Sluis 0 verdwijnen, maar de mooie verhalen blijven

Familieker­mis in Rosmalen valt in de smaak: ‘Een goede locatie scheelt als dag en nacht’

8 augustus ROSMALEN - Met de kermis in Rosmalen is zaterdag de kermismaand in Den Bosch begonnen. En ondanks dat er zo nu en dan een bui valt, kunnen ze op het Gildeplein rekenen op genoeg bezoekers.