De wielerlessen die Gemma van den Berg leerde, past ze nu toe bij het adviseren van boeren over hun toekomst

Brabantse boeren - veehouders vooral - die willen stoppen, op een andere manier hun bedrijf voort willen zetten, over willen dragen of er een andere bestemming voor zoeken. Dát zijn de mensen die Gemma van den Berg namens ZLTO met raad en daad bijstaat. Maar soms ook springt ze op een rijdende trein en is het haar taak om overzicht te scheppen.

,,Dan zijn er al zoveel partijen bij betrokken dat er eerst een knoop ontvlecht moet worden. Een beetje zoals in het peloton. De ene wielrenner stuur je een stukje naar voren, de ander naar een andere kant.’’

Quote Er reden er meer de Holland Ladies Tour niet uit dan wel, dus dat was al een doel op zich. Ik kon goed fietsen, maar dat kon de rest ook. Gemma van den Berg De 41-jarige Van den Berg, opgegroeid in Hintham en woonachtig in Berlicum, kent de mores wat dat betreft. Onder haar meisjesnaam Hubers fietste ze een paar jaar (1999-2001) mee op het hoogste niveau. In één peloton met Leontien Zijlaard-Van Moorsel en met onder meer Inge Velthuis, Melanie Mansveld en Baukje Doedee als teamgenoten bij Trek-Sjef van Bergen. ,,Prof wil ik mezelf niet noemen. Het was semi-professioneel. Mijn materiaal en de hotelkosten werden betaald. Ik werkte naast het fietsen bij de ABN Amro Bank.’’

Ze werd een keer tweede bij een veldrit in Etten-Leur, reed twee keer in de top-30 bij het NK op de weg (29ste) en volbracht twee keer de internationale Holland Ladies Tour (36ste en 45ste). ,,Er reden er meer die ronde niet uit dan wel, dus dat was al een doel op zich. Ik kon goed fietsen, maar dat kon de rest ook. Ik was geen natuurtalent en moest het hebben van mijn doorzettingsvermogen.’’

Op de fiets leerde Van den Berg dat je pijn moet lijden om iets te bereiken dat je niet in je eentje optimaal kunt presteren. ,,Het fietsen heeft me taai gemaakt. Als ik ergens in geloof, dan bijt ik me daar in vast en dan ga ik er voor. Niet treuzelen en er het maximale uithalen.’’

‘Hulp vragen blijft lastig’

Je kunt het niet alleen. Dat is zo’n wijsheid die ze nu toepast in haar dagelijks werk als adviseur ondernemerschap bij ZLTO. Werk dat ze nu bijna een jaar doet. Boeren bijstaan die zich beraden op hun toekomst. ,,Er gebeurt bij boeren op het moment heel veel. Onduidelijkheid in beleid maakt mensen besluiteloos en boos. Ze voelen zich niet begrepen. Door hen een luisterend oor te bieden, en stil te staan bij hun verhaal kan er op een gegeven moment gerelativeerd worden en gekeken wat dan wél het toekomstperspectief kan zijn.’’

Ze kent haar Pappenheimers. Weet dat veel boeren en tuinders vaak dingen in hun eentje willen oplossen. ,,De deur gaat steeds meer open, maar hulp vragen blijft lastig. Wat het complex maakt, en tegelijkertijd ook heel mooi, is dat het familiebedrijven zijn. Behalve dat je man, vrouw, vader of moeder bent, kun je ook nog de zakenpartner zijn. En dan is heel erg de vraag wanneer heb je nu welke pet op?’’