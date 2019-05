De wondere wereld van de supercar: ‘Eens staat deze auto midden in de huiskamer, zoals anderen een vleugel neerzetten’

Acht terreurver­dach­ten in isoleercel na roepen 'Allahu Akbar', PI Vught zegt sorry tegen gemeente

5 mei VUGHT - Alle terreurverdachten van de PI in Vught die zaterdagavond ‘Allahu Akbar’ riepen tijdens de dodenherdenking die buiten de gevangenismuren plaatsvond, zijn in de isoleercel geplaatst. Hier blijven ze maximaal twee weken, meldt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan deze krant. Het gaat om ongeveer acht gevangenen. ,,Dat gedetineerden juist dit moment verstoren met kwetsende leuzen is respectloos en onacceptabel.”