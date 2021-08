De zegen van het Zuiderpark, maar wat doet Boulevard volgend jaar?

‘Je moet niet meer terug willen’, kreeg de organisatie van Theaterfestival Boulevard al te horen. En ook dat het meerdaagse evenement in het Zuiderpark ‘meer festival’ is. Bij dat sentiment speelt ongetwijfeld mee dát het in een park was. Meer op zichzelf. Met vlonders, met rekken vol fietsen, met volop ruimte, licht, lucht en ontspannend groen. En met een festivalhart dat dusdanig slim was ingericht dat het er als vanzelf aangenaam toeven was.