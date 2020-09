De ziel wordt uit de Kwèk gehaald, carnavalsclubs Oeteldonk twijfelen aan deelname Kwèkfestijn

Het gaat beginnen: de bouw van de nieuwe Campus aan de Lanen in Rosmalen

1 september ROSMALEN - Het plaatsen van de bouwhekken is op 7 september de eerste fysieke stap op weg naar de nieuwbouw van Kindcentrum Campus aan de Lanen in De Groote Wielen in Rosmalen. De school verwacht eind volgend jaar haar nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen.