Debat Brabants Dagblad: Waar is het lef van Den Bosch gebleven?

Kritisch zijn

Volgens oud-wethouder Hans Dona is het de taak van burgemeester Mikkers om nieuwe mensen te zoeken. ,,Laat die mensen in beslotenheid kritisch op de stad zijn: hoe gaat het in de stad, wat moet er gebeuren? Ga het debat aan. En vervolgens moeten de mensen zich de blaren onder de voeten lopen om iets voor elkaar te krijgen'', luidde de boodschap van Dona afgelopen zaterdag in het BD. Ook de oud-wethouders Staf Depla (Eindhoven) en Jan Hamming (Tilburg) wezen in het BD op het belang van samenwerking met jong en oud in de stad. ,,Laat de initiatieven uit de samenleving komen, de gemeente is de smeerolie. Zoek de verbinding, bestuurders moeten overal op af. Zie het maar als thermiek: vlieg mee op de ideeën van de bewoners, daar begint het vaak.’’

Klaas Burger maakt als artistiek leider van de Academie voor Beeldvorming in deze stad de ontwikkelingen op het voormalig GZG-terrein van nabij mee. ,,Het terrein is een toplocatie. Nu komt er brave middenbouw, waarbij alleen gedacht is aan de portemonnee van de projectontwikkelaar. Er is geen plaats voor ontwikkelingen op dat terrein. Kwetsbare mensen kunnen dit niet betalen. De dikste portemonnee wint. Daar zit het PVV-sentiment in verschillende wijken: witte mannen van 58 jaar in een pak bepalen het hier in Den Bosch.''



Het debat (vanaf 20.00 uur vanavond) gaat over vier thema’s: de stand van de stad vandaag de dag: waar hebben we het over. De netwerken in Den Bosch: is er als (jonge) Bosschenaar binnen te dringen, kun je bij de macht ren invloed? Wat os de bestuurscultuur in Den Bosch; hoe ga je daar mee om en wat is er te veranderen? Wat moet Den Bosch zijn en worden; de speerpunten voor de komende tijd en hoe krijg je die voor elkaar?