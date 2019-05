Debatavond hoogbouw Den Bosch legt angst bloot, maar die is niet altijd terecht

Column Oké, er staan nog wel gangmakers in de Bossche kroeg

8:40 Do 23 mei. Tijd voor een kleine rectificatie. Zijn er nog Gangmakers, was vorige week de vraag. Een gangmaker komt voor gratis drankjes vroeg naar de kroeg, zodat het uitgaan eerder op gang komt. Nee, was de conclusie na een gesprek met Jamie Hoos van Oeteldonk Online. Er is maar één avond geweest.