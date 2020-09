Debatavond: Ouderen willen mét anderen samenleven

WOW wil laten zien dat er veel meer mogelijkheden zijn voor mensen om hun oude dag door te brengen dan afgezonderd in kleine huisjes, alleen in een zorgcentrum of -appartement", zegt Nel Willekens van WOW. De ondertitel van de bijeenkomst in maart was nog: het roer moet om! Nu klinkt het wat uitnodigender. ,,Want we willen graag samenleven met jongeren", benadrukt Nel Willekens. WOW zou het liefst initiatieven zien ontstaan in Den Bosch waar jong en oud samenwonen op één plek. ,,En het mooiste zou zijn als daar dan bij voorbeeld ook verpleegkundigen onder zijn, huisartsen en anderen waardoor je op een centrale plek een aantal belangrijke disciplines bij elkaar hebt.”