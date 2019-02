Debutant Robbert Oomens wint als kapper de Oeteldonkse Kletsavond

John Hannink, in Oeteldonk vooral bekend als 'die lange tamboer' van De Krukskes, debuteerde heel verdienstelijk op de slotavond van de Oeteldonkse Klets. Zonder podiumvrees en met aangename dictie vertelde hij met iets te aangezet Bosch dialect hilarisch over zijn avonturen als transgender Jeanette.

Daarna was het de beurt aan debutant Sjors van der Aa uit Den Dungen, in zijn woonplaats befaamd als tonpraoter. Maar kletsen op een piepklein podium in De Stallen is wat anders. De debutant speelde een postbode en lardeerde zijn optreden vooral met mopjes en weinig Oeteldonkse Klets. ,,Er had misschien meer Oeteldonks in gemoeten”, gaf hij na afloop toe. ,,Maar het publiek lachte volop tijdens mijn klets.”