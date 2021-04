Deel binnenstad Den Bosch zonder stroom

Met een zelftest naar school? Bossche studenten staan er (nog) niet om te springen

8 april DEN BOSCH - Door middel van digitaal begeleide zelftesten weer veilig naar school. De Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en het Koning Willem I College (KW1C) boden studenten en docenten de afgelopen vier weken die mogelijkheid. De testbereidheid was echter laag. Voor het vervolg van de pilot gaan de onderzoekers kijken of er kan worden gewerkt met coronavrije bubbels, langer onderwijs op locatie en andere beloningen.