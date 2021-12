Deel van Duinboeren in Helvoirt en omgeving wil ‘maatjes’ met de zon worden: ‘Hopelijk sluiten er meer boeren aan’

HELVOIRT - Op de daken van stallen en schuren van vijf boerderijen in Vught, Helvoirt, Biezenmortel en Loon op Zand moet in het voorjaar van 2022 worden begonnen met het leggen van drieduizend zonnepanelen. De helft van de opgewekte energie is bestemd voor de boeren die meedoen. De andere 50 procent gaat naar deelnemers in de nieuwe coöperatie ‘Zonnemaatje Duinboeren’. De panelen leveren voor gemiddeld zo’n 150 huishoudens in de regio duurzame energie op.

Een deel van de agrariërs in de stichting Duinboeren rondom de Loonse en Drunense duinen, die nu al vaak duurzame en biologische verse streekproducten rechtstreeks vanuit de boerderij-winkels verkopen, wordt straks dus ook ‘energieboer’. De vijf zijn ‘koplopers’ in het initiatief ‘Zonnemaatje Duinboeren’ waarvoor donderdag in Helvoirt de ‘kick-off’ werd gegeven.

,,Waarom ik mee doe? Als je dingen samen inkoopt is dat natuurlijk financieel aantrekkelijk” antwoordt Gerrit Verhoeven die een biologisch melkgeiten-bedrijf in Biezenmortel heeft. ,,Je hoeft zo ook niet alles in je eentje uit te zoeken.”

‘Er zijn te veel lege daken’

Mark van Asseldonk is melkveehouder in Helvoirt. Er liggen waarschijnlijk, voordat de zon straks weer feller gaat schijnen, ruim 300 zonnepanelen op het dak van z’n stal. ,,Ik ben er op tegen om zonnevelden op landbouwgrond neer te leggen. Er zijn nog te veel lege daken”, zegt hij. ,,De krant staat vol over verduurzamen. Ik denk dat we als boeren ook een bijdrage moeten en kunnen leveren als het kan.”

Volledig scherm De 'koplopers' in het project 'Zonnemaatje Duinboeren' © Peter de Bruijn

Er doen tot nu toe ‘maar’ vijf van zo’n 180 Duinboeren mee. Met zes andere boeren wordt nog gesproken. ,,Het is net de Tour de France”, vervolgt van Asseldonk. ,,Er is een peloton; de grote meute. En er is een kopgroep die initiatief neemt. Hopelijk sluiten er meer boeren aan. Het ene deel van ons land staat in de fik. Het andere deel overstroomt in de zomer. Je draagt zo een steentje bij aan de energietransitie. Maar de investering moet financieel haalbaar zijn. De marges in de agrarische sector zijn nu flinterdun, zeker als je in de varkens zit.”

Coöperatie HOT

‘Zonnemaatje Duinboeren’ is een initiatief van voorzitter Jan Peters van de coöperatie HOT die ook beoogd voorzitter van de op te richten coöperatie is. ,,Je moet ergens starten”, zegt hij. ,,Zie het als een ‘olievlek’ die zich in de toekomst langzaam uitbreidt van Den Bosch tot Tilburg en van Boxtel tot Waalwijk waar diverse lokale energie-coöperaties aan meewerken. Zoals het vaker met boeren en burgers gaat; als de buurman het doet, doe je ook mee. Veel gemeenten zeggen nu laten we de energietransitie beginnen met ‘de zon op het dak’. Er zijn vaak nauwelijks plannen voor. Er kan op de daken van stallen en schuren van (agrarische) bedrijven nog heel veel.”

Hij vervolgt: ,,Waarom boeren en burgers ‘vriendje van de zon’ of ‘Zonnemaatje’ zouden moeten worden? Je hebt iets met duurzaamheid, je voelt iets voor lokaal en last but not least; je spaargeld levert ook nog eens wat rendement op.”