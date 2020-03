Deel van horecazaken in Den Bosch al dicht

‘Niet meer wachten’

,,We pakken nu onze verantwoordelijkheid”, aldus Reinders die meer zaken in de stad runt. ,,Café Reinders aan de Kruisstraat is zaterdagavond al om acht uur dichtgegaan. ,,Je bent niet aan het wachten of je moet sluiten, maar wanneer de boel dicht moet vanuit de overheid. Je ziet ook steeds minder mensen in het centrum van Den Bosch. De horeca in België is al dicht. We willen echt geen taferelen zoals in Italië.”