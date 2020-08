Deelfietsen bij bushaltes in Den Bosch komen op zijn vroegst in het najaar

VIDEO Natuur en boeren gebaat bij kavelruil in Helvoirtse Brokken­broek

8:22 HELVOIRT - Koeien in de wei, dat hoort nu eenmaal in het Brabantse landschap. Ook in Helvoirt, in het gebiedje met de klinkende naam Brokkenbroek. Door vrijwillige ruilverkaveling hebben enkele melkveehouders er hun bedrijf kunnen versterken. Hun huiskavels zijn groter geworden en dat maakt het boeren een stuk efficiënter. En tegelijkertijd wordt de natuur er beter van.