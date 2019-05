Deelnemer onwel tijdens Bossche Vestingloop; volgens organisatie is hij inmiddels stabiel

Landelijke Leergeld Dag in Den Bosch draait om hoge schoolkos­ten

16:18 DEN BOSCH - Landelijke Leergeld Dag 2019 is ieder jaar op een andere locatie en op zaterdag 1 juni is dat Den Bosch. De dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de sociale uitsluiting van kinderen in armoede en voor het werk van Stichting Leergeld.