Deelnemers gezocht voor eerste ‘Fort Isabella Fair’

Illegale handelaar gepakt in Den Bosch: dozen vol neppe Ni­ke-schoe­nen

30 januari DEN BOSCH - De politie heeft de voorraad van een Bossche handelaar in nepschoenen in beslag genomen. Het ging om tientallen dozen schoenen in verschillende modellen, zogenaamd van het sportmerk Nike. Voor een paar van zulke sneakers betaal je in de schoenenwinkel al vlug meer dan honderd euro.