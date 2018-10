Deeltijdauto voor woninghuurders in Den Bosch

Noble komt top 100 van Lekker 500 binnen

15:42 DEN BOSCH - Restaurant Noble komt op plaats 81 binnen in de top 100 van de Lekker 500. Het Bossche etablissement is één van de maar liefst 97 nieuwe binnenkomers. Een plaatsje lager dan vorig jaar scoort restaurant Cordial in Oss met een 16e plaats nog het best in deze regio op de Lekker 500. De lijst is vandaag openbaar gemaakt. Het aandeel van deze regio in de top 100 van deze lijst is overigens maar beperkt. Naast Cordial en Noble staan er verder nog Wollerich in Sint-Oedenrode en La Folie in Zaltbommel tussen.