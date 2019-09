DELA Vastgoed verkoopt winkelcentrum Maaspoort in Den Bosch, winkeliers hopen op nieuwe investeringen

Anders in de kerk: ‘Zonder parochie, geen Bokhoven’

11:56 BOKHOVEN - Anders in de kerk houdt vrijdag 6 september in de kerk in Bokhoven de derde lezing in de jaarreeks over het 650-jarig bestaan van deze kerk. Frans van Gaal bespreekt vanaf 20.00 uur onder de titel ‘Zonder parochie, geen Bokhoven…’ de twee laatste eeuwen uit de geschiedenis van parochie, kerk en dorpsgemeenschap.