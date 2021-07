Democratische school in Den Bosch heeft nu ook groen licht voor geven van voortgezet onderwijs

In een contrabas de rivier over, ja of nee? Film Expeditie Orkest van philharmo­nie zuidneder­land beant­woordt vragen van kinderen

3 juli DEN BOSCH - Kun je in een contrabas de rivier oversteken? Het is één van de vragen die in de film Expeditie Orkest van de philharmonie zuidnederland aan de orde komen. De film is speciaal bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.