Demonstranten protesteren tegen mogelijke komst windturbinepark in Rosmalense en Nulandse polder

,,De kans dat er van die torenhoge windturbines in onze directe woonomgeving worden verwezenlijkt, lijkt groot. Het beoogde aantal is formeel nog onbekend, maar het getal 26 is al meerdere malen genoemd", reageerde Mirella van Hooff, een van de actievoerders. ,,Als die duivelse plannen doorgaan, is dat in meerdere opzichten ronduit verontrustend. Die kolossale dingen van minstens tweehonderd meter hoog belemmeren onder meer het uitzicht en vormen een regelrechte aanslag op de natuurlijke omgeving. Maar ze zijn vooral een probleem voor de volksgezondheid. Het aanhoudende laag frequente geluid veroorzaakt geheid slaap- en evenwichtsstoornissen. Door dit alles dalen ook de huizen aanzienlijk in waarde. En wat te denken van de impact die een dergelijke joekel met veel beton en metaal op het milieu heeft? Dat zijn niet bepaald duurzame materialen. En wie ruimt zo'n windturbine op als-ie niet meer nodig is?"