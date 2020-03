Demonstranten vallen ‘dood neer’ bij station in Den Bosch voor klimaatactie van Extiction Rebellion

Daniëlle Schuiling ‘geschokt’ door vrijlaten van verdachte van incident waarbij zij zwaarge­wond raakte

12:33 DEN BOSCH - ,,Het recht zit krom in elkaar. Ik ben echt geschokt dat hij weer in vrijheid is gesteld.’’ Dat zegt de Bossche Daniëlle Schuiling (41). Zij werd op tweede pinksterdag vorig jaar zwaargewond achtergelaten door iemand die haar op de Bossche Churchilllaan met een crossmotor omver had gereden.