Demonstratie in Den Bosch tegen oorlog: ‘Gaan ze ooit nog bloeien, de Oekraïense zonnebloemen?’

UPDATEDEN BOSCH - Zo'n 150 mensen demonstreerden zaterdag op de Parade in Den Bosch tegen de Russische president Poetin die een oorlog in de Oekraïne is begonnen.

Terwijl talloze mensen elders in stad en dorp ook druk waren om bruikbare spullen in te zamelen voor gestrande Oekraïners op de vlucht voor de oorlog, demonstreerden op de Parade in Den Bosch zo'n 150 belangstellenden tegen Poetin en vóór de Oekraïners. Inwoners van Den Bosch, lokale politici en Oekraïners zelf.

Sommige wonen al langere tijd in ons land. Anderen zijn er net gearriveerd dankzij hulp van familie. De voorhoede van de vele duizenden die nog gaan volgen.

Het geel-blauwe vredesteken is klaar.

Sprekers wisselden elkaar af op de grijze klinkers van het plein en spraken hun afschuw uit over Poetin en zijn oorlogsplannen. Die afschuw was ook te lezen op de protestborden. Maar ook de oproep om zo snel mogelijk veilige zones aan te wijzen in het oorlogsgebied voor vluchtende burgers.

Vredesteken

Op de Parade zelf legden kinderen en volwassenen met blauwe en gele plastic doppen en blinkende cd's het vredesteken. Een nieuwe variant op het inmiddels vermaarde ‘tapijt’ van de Bossche kunstenares Marianne van Heeswijk, waarmee ze al enkele jaren aandacht vraagt voor vrede.

De mensen luisterden naar oprechte toespraken die regelmatig onderbroken werden door het klokgelui en het carillon van de statige Sint-Jan die het decor was van de demonstratie. Het gewone leven ging op zo’n 2000 kilometer van het front op deze zaterdag 5 maart natuurlijk wel gewoon door: een drukbezochte uitvaart in de kathedraal, families op weg naar de winkels en terrassen in de binnenstad, partijen die campagne voerden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Indrukwekkende stilte

En toen een indrukwekkende twee minuten stilte waarin iedereen zelf met zijn gedachten bij de slachtoffers van deze oorlog mocht zijn. Als afsluiting klonk het volkslied, luid meegezongen door de aanwezige Oekraïners.

‘De zonnebloemen', vroeg dominee Peter van Helden zich even daarvoor af in een zelfgemaakt gedicht. ,,De zonnebloemen in de Oekraïne, gaan ze ooit nog bloeien?’

Kinderen leggen het vredesteken in de kleuren geel en blauw.

Triniteitstraat Den Bosch, Oeteldonkse én Oekraïense kleuren

Rond 150 mensen demonstreerden tegen Poetin en voor de Oekraïne.

