Demonstratie tegen coronabeleid zonder enkele wanklank

Parkeerau­to­ma­ten in Den Bosch haperen al wekenlang: ‘Het ligt dus niet aan mijn bankpas’

11 mei DEN BOSCH - De parkeerautomaten in de Bossche binnenstad hebben mankementen waardoor het soms niet lukt om af te rekenen met een bankpas. En dan is betalen via een parkeerapp de enige manier. Want contant betalen bij de parkeerautomaten op straat is sinds kort afgeschaft. Dat kan nog wel in de parkeergarages.