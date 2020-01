Demonstrerende leraren bezetten Bossche Parade, gemeente verwacht 1500 man

Dolly Dots met ‘sisters op tour’ naar Mainstage Den Bosch

30 januari DEN BOSCH - De Dolly Dots komen eind 2020 voor een concert naar Den Bosch. Op zaterdag 12 december treden ze op in Mainstage. De Nederlandse meidengroep Dolly Dots werd in de jaren ‘80 wereldwijd bekend met hun hit Radio, in Nederland behaalden ze hun grootste hit met Love Me Just A Little Bit More.