Den Bosch alleen decor voor De Avondetappe

Artiesten en andere BN'ers ontbreken. Bekende Bosschenaren of regionale coryfeeën.zijn er ook niet bij als de dagelijkse Tour-talkshow De Avondetappe deze avond op het voorplein van het Noordbrabants Museum in Den Bosch neerstrijkt.

,,In Frankrijk hadden we elke avond gasten, René Froger bijvoorbeeld . Met hen maakten we dan een onderwerpje rond start of finish. Door de corona-beperkingen gaat dat nu niet. Daarom is gekozen voor gasten die veel te vertellen hebben over het wielrennen zelf. Zo wordt het een echt wielrenprogramma waarin het vooral over de koers gaat", vertelt presentatrice Dione de Graaff.