Den Bosch als tweede stad van de wereld? Heeft Incheon dan ook Bossche Bollen?

Heroes opent nieuwe basketbal­com­pe­ti­tie niet op zaterdag­avond, maar op zondagmid­dag in Zwolle

25 september De eerste competitiewedstrijd van Heroes Den Bosch in het nieuwe basketbalseizoen is een dag opgeschoven. De Bossche basketballers treden nu op zondagmiddag 4 oktober in Zwolle aan tegen Landstede Hammers, en niet op zaterdagavond 3 oktober zoals aanvankelijk de bedoeling was. Het duel in het Landstede Sportcentrum begint die zondag om 14.00 uur.