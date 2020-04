Den Bosch baalt van verplaatsen Vuelta naar november: ‘Maar het gaat lukken’

Bewoners van Gasthuis­kwar­tier in Den Bosch geven digitale rondlei­ding in nieuwe woning ‘Daar staat de bank’

19:20 DEN BOSCH - Snerpende slijptollen, dreunende boren, raspende zagen en overal in en uitlopende installateurs van keukens of mannen die vloeren komen leggen. Er is één en al bedrijvigheid in en rondom de eerste 42 woningen en appartementen in het blok op de hoek van de Nieuwstraat en de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch.