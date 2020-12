Den Bosch begint met nieuwe toeristensite, maar geld is nog wel een dingetje

DEN BOSCH - Grote en kleine evenementen, openingstijden van musea en winkels en typische Bossche dingetjes. Daar had de stad onder meer de site bezoekdenbosch.nl voor. Maar ja, die is van de VVV. Dus wordt het vanaf 1 januari visitdenbosch.nl ,,Waarom geen ’s-Hertogenbosch? Den Bosch bekt wat makkelijker.’’

Door het opzeggen van de samenwerking met de VVV moet Den Bosch voor een groot deel zelf aan de bak om een bezoek aan Den Bosch lekker te maken. Daarbij had de gemeente graag verder willen gaan met de site onder de naam bezoekdenbosch.nl, maar kwamen beide partijen niet tot overeenstemming. De naam is eigendom van de VVV, maar de gemeente had er niet de hoofdprijs voor over.

Prijs

Dus komt er nu een nieuwe site met uiteenlopende informatie over de gemeente: visitdenbosch.nl. Wethouder Mike van der Geld: ,,Het gros van de bezoekers aan bezoekdenbosch.nl kwam daar terecht door campagnes die door de gemeente betaald werden, maar we hadden een verschil van inzicht over de prijs om de domeinnaam over te nemen. Dan maar meteen een geheel nieuwe start met een geheel nieuwe naam.’’

’s-Hertogenbosch?

Volgens de wethouder is er voor de nieuwe site dus nog wel gesproken over het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch, sinds 1995 officieel in alle stukken van de gemeente zo gebruikt, of Den Bosch. ,,’s-Hertogenbosch is een mooie naam, maar voor marketing bekt Den Bosch wat makkelijker.’’

Koetshuis

Eerder deze week was al bekend dat na het vertrek van de VVV uit de Moriaan het gebouw aan de Markt eerst opgeknapt moet worden. Dat werk is waarschijnlijk in februari gereed. Tot die tijd heeft de gemeente een toeristenkantoor in het voormalige koetshuis op het plein van het Noordbrabants Museum.

Den Bosch Partners

De nieuwe site is overigens onderdeel van de nieuwe vorm van City Marketing. Den Bosch Partners (DBP) moet de opvolger worden van de VVV, had eigenlijk ook op 1 januari moeten starten, maar zover is het nog niet. DBP moet een samenwerking worden van verschillende partijen in de stad, zoals met de Bossche Zomer: onder meer het Noordbrabants Museum, Theater aan de Parade, Libéma/Brabanthallen, Horeca Nederland, Kring Vrienden en Blauwe Engelen.

Ook hier om geld

Bij de gemeente ligt een plan van DBP op tafel, maar er zijn volgens Van der Geld nog gesprekken bezig over centen. De gemeente wil de 340.000 euro subsidie de de VVV jaarlijks ontving gebruiken voor de nieuwe stadspromotie, het plan van DBP gaat uit van méér geld. Wat dat laatste bedrag is, willen beide partijen nog niet kwijt. ,,Maar het mag duidelijk zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden als Den Bosch Partners minder geld krijgt dan gevraagd.’’

Van der Geld verwacht in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel aan de raad te kunnen sturen.