Den Bosch blundert met inspraak windmolens, discussie maand verzet

Veel te hard over de N65 van Helvoirt naar Vught: man is rijbewijs opnieuw kwijt

12:37 HELVOIRT/VUGHT - Een bestuurder is zijn rijbewijs kwijt nadat hij vrijdag veel te hard over de N65 tussen Helvoirt en Vught reed. De man ging 146 kilometer per uur. Tachtig is het toegestane maximum.