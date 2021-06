Den Bosch brengt zo’n 120 wapens naar politie, maar jeugd houdt messen op zak

Video Man (35) van dak gehaald na achtervol­ging in Den Bosch

14:59 DEN BOSCH – Een wilde achtervolging heeft in de nacht van zondag op maandag geresulteerd in een aanhouding in Den Bosch. In een poging de politie te ontvluchten klom een 35-jarige autobestuurder op het dak van een pand op de hoek van de Oostwal met de Maastrichtseweg. Daar kon hij rond de klok van één vanaf worden gehaald.