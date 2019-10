Den Bosch dé modestad van Nederland?

Dierente­huis in Den Bosch heeft grote financiële zorgen

10:10 DEN BOSCH - Het Dierentehuis in Den Bosch heeft grote financiële problemen. Het jaarverslag 2018 is nog steeds niet gepubliceerd omdat er geen geld is voor een dure (verplichte) accountantsverklaring. Omdat die cijfers ontbreken, heeft de gemeente Den Bosch de ruim 100.000 euro voor dierenopvang dit jaar nog niet doorgesluisd. En heeft de belastingdienst de ANBI-status per 5 oktober ingetrokken. Dat laatste heeft weer gevolgen voor erfenissen. De opvang van dieren loopt vooralsnog geen gevaar.