Den Bosch doet het zelf wel, geen geld voor beheer leegstand door VOLOP

DEN BOSCH - Het geld is er niet en bovendien denkt Den Bosch voldoende kennis en ervaring in huis te hebben om zélf leegstand te beheren. VOLOP had voor drie jaar 180.000 euro gevraagd, maar kan dat in de ogen van wethouder Jan Hoskam van financiën vergeten.

VOLOP begon in 2014 in Den Bosch met leegstandbeheer van winkelpanden in het centrum van de stad. De Stichting bemiddelt in al dan niet tijdelijke huisvesting van startende initiatieven met een maatschappelijk, kunstzinnig of cultureel karakter. Vervolgens ging VOLOP ook aan de slag in onder meer Oss, Waalwijk en Meierijstad.

Maatschappelijke waarde

De Stichting heeft bij de gemeente Den Bosch voor de komende drie jaar financiële steun aangevraagd, maar wethouder Hoskam liet maandagavond tijdens de commissie bedrijvigheid dus weten dat geld niet te hebben én de kennis zelf in huis te hebben. PvdA, SP en De Bossche Groenen vroegen er tóch extra aandacht voor. ,,Omdat VOLOP vooral ook van belang is voor initiatieven met een maatschappelijke waarde’’, aldus Will Hoeben van De Bossche Groenen. Jolanda van Gool: ,,Het gaat om de levendigheid in het centrum, het is twee voor twaalf.’’

Huurcontracten op de plank

Volgens Hoskam liggen er veel huurcontracten voor leegstaande panden klaar, en wordt gekeken of panden geschikt gemaakt kunnen worden voor verhuur. ,,Door bijvoorbeeld het terugplaatsen van een muur.’’ Dat was tegen het zere been van de partijen, ‘want het is toch niet aan ons om een verhuurder met gemeenschapsgeld te steunen, wat let hem om dat zelf t doen’, vroeg Cecile Visscher van de SP zich af.

De wethouder was er duidelijk over: ,,Het doel is hetzelfde, levendigheid in de stad krijgen. Over de manier waarop is er dus een meningsverschil.’’