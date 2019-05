Den Bosch doet niet mee aan wietproef

Een proef van vier jaar moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Daarbij wordt ook de kwaliteit van de geleverde cannabis gecontroleerd. Volgens Mikkers, woensdagavond in de commissie bestuur, zijn de vijf coffeeshops in Den Bosch niet enthousiast, en het is wél een voorwaarde dat alle shops in een gemeente aan het experiment meedoen.