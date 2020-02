Den Bosch en bewoners zoeken mogelijkheden om bomen aan Boschveldweg te behouden

,,We geloven erin, zijn blij dat er nu een opening is, maar blijven wel actie voeren”, aldus Van Sluisveld. ,,Niet alleen in Den Bosch, maar in heel Nederland weten we toch dat bomen overeind moeten blijven?”



De gemeente ontving een brief van minister Stientje van Veldhoven van Infrastructuur. Daarin biedt zij ruimte voor een beter idee.



De gemeente Den Bosch, ProRail, bewonersverenigingen ‘t Zand en Leefbare Binnenstad en groepen zoals ‘Goederentreinen NEE’ en ‘Red de Platanen’ gaan samen aan de slag voor een nieuw plan.



,,Uitgangspunt is alle bomen behouden, maar ook de juiste maatregelen nemen om leefbaarheid en gezondheid van mensen bij het spoor te waarborgen”, legt wethouder Ufuk Kâhya uit.