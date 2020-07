'Den Bosch en Oss hielden informatie over aantal van 49 windmolens achter’

DEN BOSCH - Al in het voorjaar wist het Bossche college van B en W dat in de polder tussen Den Bosch en Oss 49 windmolens geplaatst kunnen worden, bleek vorige week. Raadsfracties én actiecomité Groen inZicht zijn boos omdat het college deze informatie niet heeft gedeeld met de gemeenteraad. En dat had volgens hun wél gemoeten.

Drie fracties roepen het college ter verantwoording. Ze willen dat er een nieuwe raadsvergadering komt.

Bij de presentatie van het eindrapport Verkenning Duurzame Polder afgelopen vrijdag 10 juli in het provinciehuis werd duidelijk hoeveel windmolens in de polder tussen Den Bosch en Oss geplaatst zullen worden: maximaal 49 stuks. Tot die tijd sprak het Bossche college alleen van een grootschalig windmolenpark.

Maar al vanaf maart wisten de colleges van Den Bosch en Oss (en provincie) wel degelijk wat grootschalig inhield: 49 windmolens. In het voorjaar namelijk was het onderzoek naar de mogelijkheden al afgerond en vertaald in concrete voorstellen aan de gemeenteraden van Den Bosch en Oss.

Corona gooide roet in het eten. De presentatie van het onderzoek én de voorstellen aan de gemeenteraden werden opgeschort. Tot vrijdag 10 juli. Drie dagen daarvoor had de Bossche gemeenteraad nog uitgebreid gediscussieerd over de energieopwekking de komende jaren aan de hand van Visie Energielandschap en de Regionale Energie Strategie (RES). Zonder officieel weet te hebben van het aantal windmolens dat er kan komen. Pas nadat Rosmalens Belang zich erachter schaarde, was er een raadsmeerderheid voor de visie en de RES.

Onjuist beïnvloed

Toen vrijdag 10 juli duidelijk werd om hoeveel windmolens het in de polder gaat, reageerde de actiegroep Groen inZICHT als door een wesp gestoken. Zij vindt dat de gemeenteraad en de bewoners van Den Bosch voor B en W ‘in het pak zijn genaaid'. ,,De gemeenteraad en de bewoners hebben steeds naar concreetheid gevraagd", zegt voorzitter Pascal Spelier van GROEN in ZICHT. ,,Ik betwijfel of de gemeenteraad van Den Bosch de visie ook had goedgekeurd als dit aantal op tafel had gelegen.” De gemeente heeft volgens Spelier de term grootschalig te lang onduidelijk gelaten. ,,Daarmee heeft ze het besluitvormingsproces onjuist beïnvloed.”

Nieuwe raadsvergadering

De actiegroep roept de gemeenteraad ook op om wethouder Mike van der Geld ter verantwoording te roepen. De fracties van Gewoon geDREVEN, Lokaal gestemd en Bosch Belang doen dit nu in schriftelijke vragen. Ze roepen het college op om een nieuwe raadsvergadering uit te schrijven omdat relevante informatie op 7 juli ontbrak. Ze willen ook weten in welke collegevergadering het besluit is genomen omdat dit volgens de fracties niet in stukken is terug te vinden.