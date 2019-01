Den Bosch gaat niet verder met anoniem solliciteren

Jaap Groenen­dijk, oud-onderwijs­man en me­de-oprichter Beatrix ’63, overleden

15:44 DEN BOSCH - De in de nacht van donderdag op vrijdag overleden Jaap Groenendijk (87) werkte 38 jaar in het onderwijs en is vooral bekend van de Pierson Mulo, de voorloper van het Pierson College, in Den Bosch. Én was mede-oprichter en tot 1980 voorzitter van zaterdagvoetbalclub Beatrix '63.