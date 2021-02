Den Bosch heeft in 2020 te weinig woningen gebouwd, volgens de wethouder

DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch heeft in 2020 ruim 700 woningen gebouwd. Te weinig, volgens de gemeente zelf, want in dit decennium wil Den Bosch 10.500 woningen bouwen. Er is dus werk aan de winkel.

In totaal werden er het afgelopen jaar 712 woningen gebouwd door de gemeente. Wethouder Roy Geers is ontevreden: ,,Dat is te laag.” Volgens de wethouder hebben plannen vertraging opgelopen mede omdat er gasloos gebouwd moet worden.

Het vizier gaat nu op de komende jaren. De gemeente schat in dat in 2021 en 2022 een stuk meer woningen gebouwd gaan worden. In 2021 moeten dat er tussen de 900 en 1200 zijn en een jaar later is de verwachting dat er tussen de 1000 en 1400 nieuwe woningen uit de grond worden gestampt. ,,Dat is ook gewenst, want we willen vooruit met de woningbouw. De krapte neemt toe en veel mensen zijn op zoek naar een woning. Daarom moeten we met man en macht blijven werken om de ambitie van het bouwen van 10.500 woningen in tien jaar tijd waar te maken", aldus Geers.

Bouwvergunningen

Wat de toekomst betreft kan de gemeente hoop putten uit het aantal verleende bouwvergunningen in het afgelopen jaar. In totaal werden er 1370 vergunningen afgegeven, waaronder voor de herontwikkeling van de voormalige KPN-locatie in de Prins Bernardstraat (220 woningen), de bouw van 40 woningen in het Gasthuiskwartier op de locatie van Groot Ziekengasthuis en de bouw van 38 woonzorgwoningen in de Rosmalense Seringenstraat.

Verder heeft de gemeenteraad in het laatste kwartaal van afgelopen jaar de plannen vastgesteld voor de bouw van ruim 1600 woningen in de gemeente. Zo werden de plannen voor het voormalige EKP-terrein in de Spoorzone (819 woningen), het centrum van De Groote Wielen (600 woningen), de Vinkelse Slagen (60 woningen), de Raadhuisstraat in Rosmalen (37 woningen) en Rijnstraat (57 woningen) door de gemeenteraad goedgekeurd.