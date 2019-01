Den Bosch heeft nog geen plan B voor In de roos

Cello sluit de deuren aan de Zuiderparkweg omdat de noodzakelijke investeringen in het vijftig jaar oude pand te hoog zouden zijn. De mensen met een verstandelijke beperking die bij In de Roos een leer- en werkplek hebben, krijgen een plaats bij onder meer de Raadskelder op de Bossche Markt en In de roos in Zaltbommel, ook van Cello.



Op vragen vanuit de politiek wat de wethouder nu gaat doen, meldde Kâhya dat hij onder meer met woningcorporatie Zayaz, Cello zelf, de Wijkraad Zuid en de Stichting Actieve Senioren aan tafel gaat. ,,Het is niet alleen de ambitie van de politieke partijen, maar ook van B en W om de activiteiten een goede plek in de wijk te geven.’’ Bij In de roos worden onder meer ook taalcursussen gegeven en maakt ook de Wijkraad Zuid gebruik van het pand.



,,De realiteit is dat we als gemeente op jacht moeten naar vervangende huisvesting voor senioren’’, aldus Frans van Valkenburg van Bosch Belang. ,,Dit komt als een volslagen verrassing.’’ Ook Ans Lokhoff van de SP was geschrokken. ,,De mensen van Cello worden dan wel verplaatst naar andere locaties, maar het is de vraag hoe lang die nog door kunnen gaan. Cello is geen ondernemer.’’