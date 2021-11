Den Bosch heeft nu ook een Klimaatburgemeester: ‘Ik heb al genoeg afspraken staan’

Avans Hogeschool doet het licht bijna helemaal uit. Maar autoverko­pers doen (nog) niet mee: ‘Voor de veiligheid’

DEN BOSCH - Onnodig licht laten branden. Traditiegetrouw werd dat tijdens de nationale Nacht van de Nacht, deze zaterdag, (symbolisch) bestreden. Hier en daar ging ook in Den Bosch meer licht uit. Maar is de stad de rest van het jaar ook zo voorbeeldig, of wordt er te licht over gedacht?

31 oktober