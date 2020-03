‘Den Bosch heeft ons er alleen bijgevat om hun industriële zooi kwijt te kunnen’, klinkt het in Vinkel

De buren? Verhuisd. Schoonouders? Weg. Andere buren: óók al verkast. Net als die daarnaast. En daarnaast. De buurtvereniging is daarom ook al opgedoekt. Want zo’n beetje elke woning in háár stuk van de Zoggelsestraat is dus opgekocht door de gemeente in verband met de komst van industrieterrein Heesch-West. Hun jongste fietst daardoor tegenwoordig alleen naar de basisschool, drie kilometer verderop in hartje Vinkel. Voor de grote exodus fietste ze nog met een hele bups.