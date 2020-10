Den Bosch heeft 'voldoende grip’ op zorgtaken

Dat blijkt uit het onderzoek naar de financiële beheersbaarheid van het sociale domein. Dat is dit jaar uitgevoerd door een commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook dertien andere gemeenten hebben zich vrijwillig laten beoordelen.

Onder het sociaal domein vallen alle taken en diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, hun leefbaarheid vergroten en het meedoen in de maatschappij (participatie) bevorderen. Het gaat daarbij om zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding, maar bijvoorbeeld ook inburgering.

De rijksoverheid heeft die taken in 2015 overgedragen aan de gemeenten. Daarbij is ook veel geld meegekomen, maar wel minder dan voor 2015. Veel gemeenten hebben sindsdien behoorlijke moeite om de uitgaven in de hand te houden.

Taken gelegd bij Zorgbedrijf

De gemeente Den Bosch heeft deze taken ondergebracht in een zogenoemd Zorgbedrijf. En ze slaagt er volgens de VNG-commissie ook door deze wijze van organiseren in om voldoende grip te hebben en te houden op deze beleidstaken. Hoewel veel onderdelen nog steeds in ontwikkeling zijn.

De commissie onderzocht dus of gemeenten voldoende grip hebben. Grip op de centen, de uitgaven allereerst. Maar ook is gekeken hoe het staat met de uitvoering van de taken en de inhoud. Voor het onderzoek hebben wethouders en ambtenaren gesproken met de commissie. Ook zijn documenten en gegevens onderzocht.

Volgens de visitatiecommissie maakt de organisatie van het sociaal domein in Den Bosch ‘een sterke indruk’. De gemeente heeft in vergelijking met andere gemeenten relatief goede grip op de uitgaven. ,,Den Bosch kan op dat gebied een voorbeeld zijn voor andere gemeenten", vindt de commissie.

Minder geld specialistische hulp

De commissie vindt de regionale inkooporganisatie die Den Bosch en andere gemeenten hebben neergezet goed ontwikkeld door de langdurige en stabiele samenwerking. Den Bosch geeft in verhouding tot vergelijkbare gemeente en het landelijk gemiddeld meer geld uit de eerstelijns zorg, het voorveld. Mede als gevolg daarvan wordt verhoudingsgewijze minder geld uitgegeven voor specialistische hulp op het gebied van zowel Wmo els jeugdzorg.

B en W vinden zelf dat ze ‘zakelijk maar met een sociaal hart kijken naar hoe zorg en ondersteuning worden ingezet voor de inwoners’. ,,Maar het is goed dat vreemde ogen zoals die van de VNG-commissie op gezette tijden meekijken.”