Den Bosch heeft wat te puzzelen

‘Grote tevreden­heid’ over Jazz in Duketown: ‘Grote verbonden­heid in de stad’

10:10 DEN BOSCH - De 46e editie van Jazz in Duketown heeft volgens de organisatie tijdens het Pinksterweekend zo'n 140.000 belangstellenden naar de Bossche binnenstad gelokt. ,,Het was een groot succes. Net als voorgaande jaren werden ook de livestreams uitstekend bekeken. Vanuit de hele wereld keken via Facebook en YouTube 100.000 personen mee naar de optredens op de Parade en de Markt’’, aldus een woordvoerder van de organisatie.