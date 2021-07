Den Bosch helpt 185 gedupeerden toeslagenaffaire alvast met schulden aflossen

De Maas ligt vol met rommel, maar zelf opruimen wordt afgeraden: dit is waarom

21 juli DEN BOSCH - Dat het hoge water in de Maas veel problemen met zich mee heeft gebracht, is in de afgelopen dagen wel gebleken. Doorgebroken dijken, overstromingen, ondergelopen voetbalvelden. Het aantal incidenten is eindeloos. En hoewel het grootste gevaar inmiddels is geweken, is er volgens waterschap Aa en Maas nog altijd reden voor voorzichtigheid. Want: de Maas ligt vol met rommel, die je volgens het waterschap vooral niet zelf op moet ruimen.