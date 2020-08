Den Bosch is mooier dan Parijs bij Kermismatinee De Paternoster

DEN BOSCH - Kermis? Waar is die kermis? Circa dertig (oudere) bezoekers van de traditionele Kermismatinee bij café De Paternoster beleefden ditmaal een uitzonderlijk rustig middagje, zonder de karakteristieke kermisgeluiden op de achtergrond. Desondanks was de ‘corona-editie’ geslaagd te noemen.

Ze wordt wel eens de Koningin van het Oud Bogardenstraatje genoemd. Joke Huiskes(79), bekend van de gelijknamige vishandel waarvoor ze jarenlang actief is geweest, heeft het reuze naar de zin. ,,Alcohol drink ik al lang niet meer. Dat is toch geen ramp? Zonder alcohol is het óók gezellig”, onderstreept ze. Zelfs het advocaatje met slagroom, dat door de verschillende vrijwilligers op het buitenterras van het café aan de Markt op toeschietelijke wijze wordt geserveerd, slaat ze over.

Diny Taks, 93 inmiddels, denkt daar anders over. ,,Vooruit, doe mij maar een Boerenjongen. Zolang het kan, pak ik er af en toe nog eentje.” Ze woont sinds kort bij verzorgingstehuis Antoniegaarde, evenals trouwens Thérèse Driessen die bijna evenveel lentes telt.

Geen meezingers, maar lusiternummers

De muzikale omlijsting is een kolfje naar de hand van De Kermiszangers, een opmerkelijk trio dat bestaat uit uitbater Bert Henkelman, Richard van Dooren en Wilma van Dartel. De eerste twee dragen een feestelijke bloes met ruches, de derde is gestoken in een feeërieke rode jurk. De drie coveren het ene na de andere bekende lied, stuk voor stuk meezingers die vanwege de coronamaatregelen nu tijdelijk gedegradeerd zijn tot pure luisternummers.

Echter heel soms zijn op de lippen van de aanwezige ouderen ‘mondjesmaat’ bewegingen waarneembaar. Zoals bij het lied Den Bosch is mooier dan Parijs, een nummer dat snel uitnodigt tot wat extra uitbundigheid. ,,Een prachtig liedje. Dat Den Bosch mooi is, weet ik al m’n hele leven. Maar hoe Parijs is, weet ik eerlijk gezegd niet. Nooit geweest”, aldus ‘Koningin’ Huiskes.

,,Deze happening, die speciaal bedoeld is voor ouderen, organiseren we al bijna twintig jaar. Telkens in tweevoud, op de dinsdag en de donderdag van de Bossche kermis. En normaal gesproken op de woensdag een matinee voor verstandelijk beperkten. Een kleine 150 bezoekers per keer is geen uitzondering. Maar ja, nu is even alles anders. Volgend jaar is hopelijk het tij weer gekeerd”, besluit Nicole Henkelman, mede-uitbater van het café.