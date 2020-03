Den Bosch is ook een ‘slaapstad’: hotels kunnen record breken

Den Bosch trekt miljoenen mensen en die besteden honderden miljoenen euro's

7:45 DEN BOSCH - Den Bosch wordt met het jaar populairder onder dagjesmensen en toeristen. En die laten honderden miljoenen achter in de stad, blijkt uit de Economisch Monitor die de gemeente net bekend heeft gemaakt. En ook al gooit het coronavirus misschien even roet in het eten, de gasten komen in de eerste plaats om te lunchen of te dineren. Vijf jaar geleden waren de winkels nog de grootste trekkers.