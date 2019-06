Den Bosch klaar met miljoenen Wmo en jeugdhulp, wanneer komt de inhoud?

Volgens Freek van Genuchten (CDA) gaat het meestal alleen over geld en niet over de inhoud. ,,Wij hebben meer inzicht nodig, neem ons mee in de ontwikkelingen.’’ Antoon van Rosmalen (GroenLinks): ,,We staan er bij en kijken er naar, dat wringt wel. De discussie gaat alleen over inkoop en geld, niet of nauwelijks over de juiste invulling van de zorg.’’ Andere partijen vielen vervolgens bij.



B en W hebben al aangekondigd de discussie aan te willen gaan. Volgens wethouder Huib van Olden is ‘het de kunst om los te komen van het systeem’. ,,Om daadwerkelijk dichter bij de inwoners te komen om goede zorg te verlenen. We moeten ook zien te voorkomen dat té gemakkelijk zorg wordt gevraagd.’’