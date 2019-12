Den Bosch krijgt er meer dan 800 woningen in 4 woontorens bij, Kunstacademie blijft zitten

Hoe zit het met verbete­ring veiligheid op snelfiets­pad Den Bosch-Os­s?

12:18 DEN BOSCH/OSS - Auto’s op het fietspad, gevaarlijke stukken weg, bijna ongevallen, te smalle bermen en een vrachtwagenroute. Het waren nogal wat onvolkomenheden die de ANWB signaleerde in een testrapport over de snelfietsroute tussen Den Bosch en Oss. Het provinciebestuur beloofde daarop van alles, maar wat ervan terecht gekomen is?