Den Bosch krijgt muurschildering van Van Gogh met schilder als ‘energiek en passievol’ mens

Di 19 ma. Vincent van Gogh als energieke kunstenaar en passievol mens, met om hem heen een verbeelding van mensen die dicht bij hem stonden. Dat moet de nieuwe muurschildering uitbeelden die komende maand wordt aangebracht in Sint Lucasstraat in Den Bosch.

Door Bart Gotink

,,De muurschildering verbeeldt de mensen die hem hielpen, waar hij liefde voor voelde of door wie hij geïnspireerd raakte”, zo vertelt Eric van Boxtel. Van Boxtel is de Bossche kunstenaar die het werk gaat maken op de nu nog kale muur op woningen van woningcorporatie Zayaz. Het ontwerp is gebaseerd op de Van Gogh collectie van Het Noordbrabants Museum, waar ook vier originele werken van de schilder zijn te zien. Het werk zal met graffiti aangebracht worden op de muur..

Meerdere werken in meerdere steden

De muurschildering is een samenwerking tussen Zuidlijn, Het Noordbrabants Museum, Zayaz en Van Gogh Brabant. Zuidlijn is een project van de B5-steden van Brabant in samenwerking met de provincie. Het doel is de spoorzones van Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond door middel van Street Art met elkaar te verbinden, zo vertelt Jan-Henk van Ieperen, zakelijk leider van Kings of Colors. De vijf werken, waarvan Den Bosch dus eerste is, horen bij elkaar en krijgen volgens de makers nog meer waarde als je ze alle vijf een keer gezien hebt.